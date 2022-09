Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Zeugenaufruf: Diebstahl eines Außenbordmotors

Fuldabrück-Bergshausen (ots)

Auf der Fulda in der Ortslage von Fuldabrück-Bergshausen wurde am vergangenen Wochenende ein Außenbordmotor von einem stillliegenden Sportboot gestohlen.

Der Tatort befindet sich unmittelbar neben dem Radweg "R1" innerhalb der Ortslage Fuldabrück-Bergshausen. Im näheren Umfeld liegen mindestens 10 weitere Motorboote an land- und wasserseitig erreichbaren Liegeplätzen.

Zur Tatausführung schraubten der/die Täter die landseitige Befestigung der Sicherungskette ab und bewegten das Fahrzeug an eine noch unbekannte Örtlichkeit. Dort wurde der zusätzlich gegen Diebstahl gesicherte und ca. 160 kg schwere Außenborder vermutlich abmontiert und entwendet. Anschließend ließen der/die Täter das Sportboot führerlos auf dem Fluss treiben, wo es am Montag von Zeugen im Oberwasser der Wehranlage "Neue Mühle" entdeckt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Bei dem entwendeten Motor handelt es sich um einen Mercury, Mod.: 115ELPT4S, Farbe: schwarz, Baujahr 2021. Besonderheit: Am Motor ist ein Befestigungsbügel "Turboswing" für Wasserskileinen montiert.

Die Wasserschutzpolizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 10.09.2022, 11.00 Uhr bis Montag, 13.09.2022, 10.58 Uhr, auffällige Feststellungen in diesem Gebiet gemacht haben um Hinweise unter Tel.: 0561 / 20769 - 44

