Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Fahrerflucht - Radfahrer angefahren und zurückgelassen

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ermittelt nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag (6. Juli, 17:20 Uhr) auf der Wanheimer Straße, Ecke Tersteegenstraße: Ein 60 Jahre alter Radfahrer berichtete den Beamten, dass er in Richtung Wörthstraße unterwegs war, als er plötzlich von einem dunklen Audi, der rechts in die Tersteegenstraße abbiegen wollte, erfasst wurde. Der Mann stürzte und der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter. An das Kennzeichen des Kombis kann sich der 60-Jährige nur bedingt erinnern: Demnach soll der Audi ein bulgarisches oder rumänisches Nummernschild gehabt und dieses die Buchstaben/Ziffern "BV 12" beinhaltet haben.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise genauere Angaben zu dem Kennzeichen, dem Auto oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen? Das Verkehrskommissariat 22 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

