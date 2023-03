Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. März) ereignete sich auf der Doktor-Ruben-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen davontrug. Eine 42-jährige Hückelhovenerin befuhr mit ihrem PKW gegen 15.30 Uhr die Doktor-Ruben-Straße aus Richtung Gladbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Vom linken Fahrbahnrand aus betrat ein 12-jähriger Junge die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Kind. Durch den Aufprall wurde der 12-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell