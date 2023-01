Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Entsorgung am Lenneufer/ Brände/ Herrenlose Hunde/ Zigarettenautomat beschädigt/ Randale nach Silvesterparty

Plettenberg (ots)

Zwei Männer haben am Freitag Cannabis-Pflanzen am Ufer der Lenne entsorgt. Zeugen beobachteten gegen 21 Uhr einen Mann, der Müllsäcke aus einem Pkw auslud und am Ufer deponierte. Als sie den Mann ansprachen, kam eine zweite Person aus der Böschung, setzte sich ans Steuer und die Männer fuhren davon. Die hinzu gerufene Polizei schaute in die Säcke und stellte fest, dass sich darin gehäckselte Überreste von Hanfpflanzen befanden. Die Polizeibeamten stellten insgesamt zwölf Säcke sicher.

In der Silvesternacht gab es mehrere Brände in Plettenberg. Um 0.12 Uhr brannte am Eschener Weg ein an einem Gebäude stehender Baum. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Gegen 0.30 Uhr wurden der Polizei mehrere Jugendliche gemeldet, die am Maiplatz Böller auf andere Personen werfen würden. Als die Polizei eintraf, konnten keine Straftaten festgestellt werden. Allerdings löschte die Feuerwehr ein kleines Feuer in einem Papiercontainer an der Grünestraße. Die nächste Meldung über einen brennenden Papiercontainer kam um 2.13 Uhr vom Brockhauser Weg. Auch dort löschte die Feuerwehr den Brand. An der Franz-Liszt-Straße brannten am Neujahrsmorgen gegen 2 Uhr mehrere Mülltonnen samt Unterstand. Dabei wurde auch die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Mögliche Ursache: Feuerwerkskörper. Der Schaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Gegen 14.40 Uhr brannte Auf der Burg ein Container für Altpapier. Auch dort griff die Feuerwehr ein. Im Inneren des Containers befanden sich diverse Feuerwerksreste.

Zwei herrenlose Hunde konnten im Laufe der Nacht ihren Besitzern zurückgegeben werden. Gegen 21.45 Uhr wurde ein Schäferhund auf der Wache abgegeben. Kurz nach 4 Uhr fiel auf der Reichsstraße ein herrenloser Australian Shepherd auf. Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg. Das Einfangen gelang nicht, aber der Hund ohne Leine und Marke hüpfte schließlich freiwillig in den Streifenwagen. Auf der Wache gab es Futter und Wasser.

Unbekannte haben am Immecker Weg/Ecke Ohlwiese versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde der Automat erheblich beschädigt. Das Gehäuse platzte auf. Der Behälter mit den Zigaretten und das Geldfach hielten jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Nach einer Silvesterparty hat ein stark alkoholisierter 17-Jähriger am Neujahrsmorgen randaliert. Gegen 6.30 Uhr wollten ihn die Gastgeber nach einem Streit nach Hause schicken. Draußen soll er versucht haben, seine 18-jährige Gastgeberin die Treppe runter zu schubsen. Er schrie vor der Tür herum, hämmerte gegen die Haustür und machte sich an einem Fahrzeug zu schaffen. Später stellte die Eigentümerin fest, dass die Abdeckung des Grills abgerissen und mitgenommen wurde. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell