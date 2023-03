POL-FL: Steinbergkirche - Vermisster älterer Herr, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Koldenbüttel (ots) - Am Dienstagabend (28.02.23), gegen 22.00 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Männer Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Koldenbüttel. Die Täter überwältigten die 76-jährige Bewohnerin und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Als die 52-jährige Tochter ...

mehr