Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Behrendorf und Breklum - Diebstähle von Transportern/Kastenwagen, Polizei sucht Zeugen

Behrendorf und Breklum (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.02.23) auf Mittwoch (22.02.23) wurde in der Straße Norderdorf in Behrendorf vom Gelände einer KFZ-Handlung ein Opel Movano Kastenwagen entwendet. Das Fahrzeug ist weiß mit einer schwarzen Motorhaube. Hinter dem Fahrerhaus dieses Fahrzeugs befindet sich eine Schlafkabine. In der darauffolgenden Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, wurde von einem Grundstück einer KFZ-Handlung in der Husumer Straße in Breklum ein weißer Fiat Talento Kastenwagen entwendet. Beide Fahrzeuge waren nicht zugelassen, wurden ohne Schlüssel entwendet und haben einen Wert von ca. 20000 Euro. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Diebstähle aufgenommen und fragt: wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit den o.g. Taten in Verbindung stehen könnten? Es ist durchaus möglich, dass für den Abtransport ein Trailer oder ähnliches genutzt wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden Vielen Dank!

