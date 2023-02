Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mohrkirch - Wem gehören diese Fahrräder?

Mohrkirch (ots)

Die Polizeistation Süderbrarup kann zwei in Mohrkirch aufgefundene Fahrräder nicht zuordnen. Diese wurden am 09.02.23, einem Donnerstag, gegen 10.50 Uhr in der Appelberger Straße an einem Waldstück aufgefunden.

Bei den Fahrrädern handelt es sich zum einen um ein Damen-E-Bike der Marke Göricke in schwarz und zum anderen um ein Mountainbike der Marke Univega in schwarz/rot.

Wer sein Fahrrad wiedererkennt wird gebeten, sich bei den Ermittlern der Polizeistation Süderbrarup unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per mail Suederbrarup.PST@polizei.landsh.de zu melden.

