Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Radfahrerin als Zeugin einer Körperverletzung im Dezember gesucht

Kropp (ots)

Bereits am Abend des 23.12.22, einem Freitag, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Schulstraße in Kropp zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Jugendgruppen, der sich anschließend zu einer Körperverletzung entwickelte. Noch am Abend wurde die Polizei eingeschaltet und die Personalien aller Beteiligten konnten ermittelt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen hat sich nun herausgestellt, dass eine Radfahrerin als Zeugin hinzukam und Angaben zu dem Sachverhalt machen könnte. Diese Zeugin, die auch in Kropp wohnhaft sein soll, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04624-4506680 an die Ermittler der Polizeistation in Kropp zu wenden. Vielen Dank!

