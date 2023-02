Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel - Drei Brände in Stapel, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Stapel (ots)

Am Dienstagmorgen (14.02.23), um 06.59 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle ein Brand in einer Garage in der Vogteistraße in Süderstapel gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer nach ersten Erkenntnissen in einer Mülltonne in der offenstehenden Garage ausgebrochen ist. Ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende, zurzeit unbewohnte Wohnung, konnte durch die schnell eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehren verhindert werden.

Am Mittwochabend (15.02.23), gegen 19.05 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Brand eines älteren Wohnmobils in der Meiereistraße in Süderstapel gemeldet. Das Wohnmobil stand direkt am Wohnhaus des Eigentümers und wird schon seit längerem nicht mehr genutzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Wohnmobil brannte komplett aus.

Ein weiterer Brand wurde nur wenig später, ebenfalls am Mittwochabend (15.02.23), gegen 20.47 Uhr, gegenüber der Straße "Alter Bahnhof" in Norderstapel gemeldet. Ein Holzstapel auf einem Lagerplatz brannte aus unerklärlicher Ursache.

Da in allen drei Fällen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, fragen die Ermittler der Kripo in Schleswig: Wem sind auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich Stapel aufgehalten haben und mit den Bränden in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell