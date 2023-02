Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfall auf der Osttangente/Nordstraße am frühen Dienstagabend, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Flensburg (ots)

Am Dienstag (14.02.23), gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Nordstraße ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zwei Autos befanden sich zuvor auf dem Schottweg auf jeweils einem der Rechtsabbiegespuren in Richtung Osttangente/Nordstraße. Bei grüner Ampel fuhren beide nebeneinander nach rechts in diese ein. Ein weiteres Fahrzeug befuhr gleichzeitig aus der Merkurstraße kommend nach links in die Osttangente/Nordstraße ein und stieß dabei mit dem zuvor auf dem linken Rechtsabbieger befindlichen Fahrzeug zusammen. Dieses wurde dabei in das daneben abbiegende Auto geschoben. Der/die aus der Merkurstraße einfahrende unfallursächliche Fahrzeugführer(in) fuhr weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres Flensburg hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen, vor allem aber den Verursacher/die Verursacherin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell