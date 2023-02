Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Reußenköge: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Husum (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.02.23) versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Reußenkoog einzubrechen. Gegen 01:00 Uhr hörte die Bewohnerin verdächtige Geräusche aus dem Wintergarten. An der Terrassentür wurden Spuren eines versuchten Einbruchs festgestellt. Verdächtige Personen wurden nicht mehr gesehen. Vermutlich haben sich diese entfernt, bevor sie entdeckt werden konnten.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

