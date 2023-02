POL-FL: Schleswig: Vermisster 67-jährige Mann aus Schleswig gefunden

Husum (ots) - In der Nacht zu Freitag (10.02.23) versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Reußenkoog einzubrechen. Gegen 01:00 Uhr hörte die Bewohnerin verdächtige Geräusche aus dem Wintergarten. An der Terrassentür wurden Spuren eines versuchten Einbruchs festgestellt. Verdächtige Personen wurden nicht mehr gesehen. Vermutlich haben sich diese entfernt, bevor sie entdeckt werden konnten. Wer Hinweise ...

