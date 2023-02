Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Unfall im Begegnungsverkehr, Pritschenwagen gesucht

Bredstedt (ots)

Am Mittwochmorgen (15.02.23), um 08.41 Uhr, befuhr ein Nissanfahrer die Dörpumer Straße (L4) aus Richtung Dörpum kommend in Richtung Lütjenholm, als ihm ein Pritschenwagen, teilweise auf der Fahrbahn des Nissan entgegenkam. Obwohl der Nissanfahrer versuchte, nach rechts auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel der zwei Fahrzeuge. Der Pritschenwagen wurde anschließend weiter in Richtung Dörpum gefahren, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Fahrerin/den Fahrer des Pritschenwagens sowie weitere mögliche Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900.

