Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Alleinunfall einer Fahrradfahrerin endet mit einer Blutprobe

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 22.03.2022, gegen 19.00 Uhr, kam es in Neukirchen-Vluyn im Verlauf der Lindenstraße im Bereich des Kreisverkehrs zu einem Alleinunfall einer 29-jährigen Frau aus Neukirchen-Vluyn. Bedingt durch den Sturz mit dem Fahrrad verletzte sich die Frau lediglich leicht. Sie wurde für abschließende Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung, so dass der Frau auch noch eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell