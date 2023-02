Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wohlde - Werkstattbrand greift auf Wohnhaus über, Gebäudekomplex niedergebrannt

Wohlde (ots)

Am Mittwoch (15.02.23), um 11.33 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Brand einer Werkstatt in der Dorfstraße in Wohlde gemeldet. Als die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren vor Ort ankamen, stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Die Flammen erfassten auch das angrenzende Wohnhaus mit Einliegerwohnung. Es wurde vorsorglich eine Warnung wegen möglicher Giftstoffe und der starken Rauchentwicklung herausgegeben. In dem Gebäudekomplex sind sechs Personen wohnhaft. Ein Mann erlitt leichte Brandverletzung an einer Hand, eine Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Löscharbeiten dauern an. In der Nachbarschaft befindliche Wohnhäuser konnten durch die Kräfte der alarmierten freiwilligen Feuerwehren geschützt werden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt, ebenso wenig kann bisher eine Schadensumme beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell