Orsingen-Nenzingen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Malergeschäft in der Straße "Steinäcker" in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster zum Bürogebäude des Betriebs auf und gelangte so in die Innenräume. Anschließend flüchtete der Einbrecher ...

