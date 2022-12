Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen dem 7. Dezember, 4.55 Uhr und 9. Dezember, 17.00 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft am Sportplatz in Haselünne in der Georg-Bernd-Straße ein Eingangstor beschädigt. Bei dem Tor handelt es sich um einen Doppelstabmattenzaun, bei dem einzelne Gitterelemente verbogen wurden. Der entstandene Schaden könnte bis zu 1500,- Euro betragen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

