Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der Hermann-Kemper-Straße (Unfallhergang korrigiert)

Lathen (ots)

Die 45-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito fuhr heute Morgen gegen 7.50 Uhr auf der Straße Am Steinschlag in Richtung Hermann-Kemper-Straße und beabsichtigte diese in Richtung Mühlentannen zu überqueren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrerin eines VW T-Roc welche die Hermann-Kemper-Straße in Richtung Ströhnweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 59-Jährige eingeklemmt und durch die Feuerwehr Lathen, welche mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 50-jährige Beifahrerin und die 45-jährige Fahrerin des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell