Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Malergeschäft - Polizei sucht Zeugen (25.01.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Malergeschäft in der Straße "Steinäcker" in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster zum Bürogebäude des Betriebs auf und gelangte so in die Innenräume. Anschließend flüchtete der Einbrecher ohne Beute wieder über das zuvor aufgebrochene Fenster. Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen, und bittet Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich des "Steinäcker", und insbesondere des Malergeschäfts aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

