Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich (25.01.2023)

Königsfeld (ots)

Ein total beschädigtes Auto mit Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Forststraße. Eine 29-jährige Mercedes C 200-Fahrerin fuhr in Richtung Neuhausen und verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen mehrere Bäume. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen, wobei die Airbags auslösten. Die Fahrerin blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Die Feuerwehr Königsfeld stellte das Auto wieder auf, so dass es ein Abschleppdienst aufladen und abtransportieren konnte.

