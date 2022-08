Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Wohnung eingedrungen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstag gegen 3 Uhr durch eine nicht verschlossene Eingangstür eines Anwesens in der Zähringerstraße. Der Dieb entwendete einen Laptop sowie eine Playstation aus einem Zimmer im Erdgeschoss. Anschließens soll sich der 30 bis 40 Jahre alte und etwa 170 bis 180 Zentimeter große Täter durch ein Fester mit einem Zeugen unterhalten haben bevor er sich mit einem mitgeführten im Hof abgestellten grauen Fahrrad der Marke "Peugeot" zunächst in Richtung Innenstadt entfernte. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben, kurze Haare und dunkle Kleidung getragen haben. Nach ersten Ermittlungen wurde das graue Fahrrad nach der Tat vor dem Anwesen abgestellt. Anschließend nahm der Unbekannte ein mit einem Schloss gesichertes rotes Fahrrad der Marke "Baraccuda" an sich und fuhr in Richtung Uhlgraben davon. Auf Höhe Nikolaus-Ehlen-Weg verlor der Langfinger den zuvor gestohlenen Laptop. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zuvor soll ein Unbekannter in der Wilhelmstraße durch ein geöffnetes Fenster eingestiegen sein und ein Fernsehgerät entwendet haben. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell