Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen/ Lkr. Tuttlingen) Graffiti an einem Technikgebäude auf der Straße "Friedhof"

Deilingen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt geworden ist, haben unbekannte Täter in einem nicht bekannten Zeitraum eine Sachbeschädigung an einem Technikgebäude neben der Grundschule auf der Straße "Friedhof" begangen und einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Die unbekannten Sprayer besprühten mit türkiser und weißer Farbe das Technikgebäude Glasfaserbau und zwei Schaltschränke der Gemeinde Wehingen mit den Worten "FAST" und "diea MZ". Sachdienliche Hinweise auf den oder die Sprayer nimmt der Polizeiposten Wehingen, unter der Tel. 07426 124-0, entgegen.

