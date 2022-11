Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unbekannte schlagen Schaufenster ein

Wiesloch (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 23.15 Uhr in der Schwetzinger Straße die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeschlagen und die Alarmanlage hierdurch ausgelöst. In das Geschäft wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren eingebrochen. In der Froschgasse konnten Teile der Schaufensterscheibe, sowie Diebesgut aufgefunden werden. Die Gegenstände werden nun durch die Kriminaltechnik auf Spuren untersucht. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

