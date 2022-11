Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt in Holstein

Zwischen die Leitplanken geraten

Lübeck (ots)

Eine Lübeckerin fuhr am Montagabend (14.11.2022) mit ihrem Auto im Baustellenbereich der Bundesautobahn 1 bei Neustadt zwischen zwei Leitplanken. Das Fahrzeug wurde in Schräglage zwischen den Planken eingeklemmt. Die Fahrerin konnte aus ihrem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach 19 Uhr befand sich eine 29-jährige Lübeckerin mit ihrem PKW Ford Mondeo auf der BAB1 und fuhr in Richtung Süden. Im Baustellenbereich auf Höhe des Rastplatzes Neustädter Bucht wird die Fahrbahn nach links verschwenkt. Statt dem Verlauf zu folgen, steuerte die junge Frau geradewegs auf die Leitplanken zu. Diese trennten den Hauptfahrstreifen des einspurigen Baustellenbereichs von der Fahrbahnverschwenkung.

Zwischen den beiden Planken blieb das Fahrzeug in Schräglage stecken, sodass die Fahrerin sich nicht selbst befreien konnte. Deswegen und auch wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Neustädter Krankenhaus gebracht, ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppfahrzeug geborgen. Die untere Wasserbehörde begutachtete die Unfallstelle und entschied auf Maßnahmen am Folgetag. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, da der Hauptfahrstreifen zu jeder Zeit befahrbar war.

Durch den Unfall wurden sowohl der PKW, als auch die Mittelschutzplanken beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gegen die Lübeckerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

