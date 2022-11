Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Drogen auf Spielplatz gefunden

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (11.11.) hat eine Gruppe acht- bis elfjähriger Jungen beim Spielen in der Sandkiste auf dem Spielplatz der Oldenburger Straße ein Plastiktütchen gefunden, das mit einer grünen, Tabak ähnlichen Substanz gefüllt war. Die Kinder reagierten richtig und sprachen eine Anwohnerin an, die den Fund an sich nahm und anschließend zum 2. Polizeirevier brachte.

Hier stellte sich heraus, dass es sich um Marihuana handelte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach jetzigem Sachstand wird von einem Einzelfund ausgegangen. Wie die Plastiktüte auf den Spielplatz gelangte, ist bislang nicht bekannt.

Zum Schutz der Kinder bittet die Polizei, verdächtige Gegenstände, aber auch sich unberechtigt auf Spielplätzen aufhaltende Personen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell