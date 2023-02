Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording - Betrunkener Autofahrer nimmt einem Polizisten auf dem Weg zum Dienst die Vorfahrt

Sankt Peter-Ording (ots)

Am frühen Dienstagabend (21.02.23), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein Polizeibeamter der Polizeistation Sankt Peter-Ording auf dem Weg zum Nachtdienst die Wittendüner Allee in Richtung Eiderstedter Straße. An der Kreuzung Wittendüner Geest fuhr plötzlich unmittelbar vor ihm ein PKW aus dem Wittendüner Geest in die Wittendüner Allee ein, obwohl dieser wartepflichtig gewesen wäre. Glücklicherweise kam es nicht zum Unfall, aber der PKW-Fahrer fiel in der Folge durch wechselnde Geschwindigkeiten und ständiges Einschalten der Warnblinkanlage weiterhin auf, so dass sich der Polizeibeamte entschied, diesen zu kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle, zu der weitere Beamte der Polizeistation hinzugezogen wurden, stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer offensichtlich betrunken war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Mit in dem Fahrzeug befanden sich die Ehefrau des Fahrers mit einem ungesicherten Säugling auf dem Schoß und ein weiteres Kind. Der Fahrer wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

