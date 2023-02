Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wester-Ohrstedt - Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall im Nebel, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Wester-Ohrstedt (ots)

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Passat Kombi befuhr am 15.02.23, einem Mittwoch, morgens um 07.15 Uhr, die Hauptstraße (B201) aus Treia kommend, in Richtung Husum. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Wester-Ohrstedtfeld" (K49), fuhr dieser ungebremst auf das Heck des letzten Fahrzeugs einer "Fahrzeugkolonne" auf. Die Geschwindigkeit dieser Kolonne betrug ca. 60-70 km/h, da die Sicht durch Nebel eingeschränkt war. Nach dem Aufprall auf das Heck des vorausfahrenden schwarzen Mini Cooper fuhren beide Beteiligten in die Straße "Wester-Ohrstedtfeld". Der VW Passat Fahrer gab seine Handynummer und seinen Nachnamen an. Er erklärte außerdem, vor kurzem einen anderen Unfall gehabt zu haben, bei dem tiefere Kratzer im Dachbereich über der Fahrertür seines Fahrzeugs verursacht wurden. Nun könne er den neuen Schaden, Lackkratzer im Frontbereich des Fahrzeugs, wenigstens gemeinsam beheben lassen. Die Fahrerin des Mini Cooper stand unter dem Einfluss eines Schocks und begab sich nach dem Gespräch direkt ins Husumer Krankenhaus. Sie hatte durch den Auffahrunfall ein HWS-Schleudertrauma erlitten. Als sie später die Rufnummer des Passatfahrers anrufen wollte, stellte sich heraus, dass die Nummer nicht existierte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 190 cm groß -normale Statur -blondes bis braunes Haar -"Igelfrisur", Seiten kürzer geschnitten -Kapuzenpullover mit Aufschrift

Die Polizeistation in Viöl hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher und weitere Zeugen, die eventuell im Vorbeifahren das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04843-2044990.

