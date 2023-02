Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 2. Polizeirevier Flensburg unter neuer Leitung

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Seit dem 1. Februar 2023 ist der Erste Polizeihauptkommissar Christian Lutter neuer Leiter des 2. Polizeireviers Flensburg.

Mit EPHK Lutter kehrt eine erfahrene Führungskraft nach Flensburg zurück. Als ehemaliger Revierleiter des Polizeirevieres Kappeln und des Autobahn- und Bezirksrevier Schuby ist er nun für die Geschicke der 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 2. Polizeirevieres Flensburg verantwortlich. In seiner neuen Funktion wird er unter anderem für die Durchführung planbarer Versammlungslagen, Veranstaltungen und sonstiger Einsatzlagen in dem Zuständigkeitsbereich verantwortlich sein. Dieser umfasst die Stadt Flensburg mit fünf Polizeistationen und das Flensburger Umland mit den Polizeistationen Glücksburg, Husby, Harrislee, Handewitt und Schafflund. Das Führungsteam des 2. Polizeirevieres hat seinen Sitz am Standort Norderhofenden 1 in Flensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell