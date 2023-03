Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Koldenbüttel/Nordfriesland - Raubüberfall auf Seniorin in Koldenbüttel, Polizei sucht Zeugen

Koldenbüttel (ots)

Am Dienstagabend (28.02.23), gegen 22.00 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Männer Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Koldenbüttel. Die Täter überwältigten die 76-jährige Bewohnerin und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Als die 52-jährige Tochter Geräusche vernimmt und ihrer Mutter zu Hilfe kommen will, wird sie geschlagen und ebenfalls überwältigt. Die Täter entkommen unerkannt mit einem Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck der älteren Dame befunden hatte.

Täterbeschreibung:

Männlich, beide ca. 170-180 cm groß, dunkle Haare oder dunkle Kopfbedeckung. Beide Männer waren bekleidet mit dunkler Einsatz- oder Arbeitsbekleidung mit auffälligen schmalen gelben Streifen

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Raubüberfalls noch am Abend aufgenommen und fragt: Wer hat am gestrigen Abend im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser perfiden Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

