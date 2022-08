POL-HS: Polizeibericht Nr. 236 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 27.08.2022

Hückelhoven-Ratheim (ots) - In der Nacht vom 24. August (Mittwoch) auf den 25. August (Donnerstag) brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Venner Hof sowie in eine Grundschule an der Straße Im Weidengrund ein. Am Kindergarten öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. ...

