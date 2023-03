Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am 13. März (Montag) klingelte es in der Carlstraße gegen 16 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin. Eine bislang unbekannte junge Frau gab sich als notbedürftige Ukrainerin aus und bat um etwas Kleingeld. Daraufhin ging die ältere Frau zurück in die Wohnung, holte Geld und übergab es der Unbekannten. Diese bat nun darum, kurz die Toilette benutzen zu dürfen. Die betagte Frau ließ sie daher in die Wohnung. Die Unbekannte verließ diese nach kurzer Zeit wieder. Am 15. März (Mittwoch), ebenfalls gegen 16 Uhr, stand die Bittstellerin erneut vor der Tür. Die Wohnungsinhaberin wies die Frau diesmal ab. Anschließend verständigte sie ihre Tochter, die danach feststellte, dass ein hoher dreistelliger Betrag an Bargeld aus der Wohnung fehlte. Die Täterin soll zirka 20 Jahre alt gewesen sein. Sie trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell