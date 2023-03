Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendieb flüchtet nach Entdeckung

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fiel am Mittwochnachmittag (15. März), gegen 16.45 Uhr, einem Mitarbeiter eines Sportartikelmarktes an der Straße Am Landabsatz auf. Als er den Mann beim Verlassen des Geschäfts ansprach und aufforderte, stehen zu bleiben, flüchtete dieser stattdessen fußläufig. Auf dem Parkplatz konnte der Angestellte den Flüchtenden einholen und hielt ihn am Rucksack fest. Der Täter übergab dem Mitarbeiter den Rucksack, in dem sich Diebesgut befand. Er selbst riss sich aber los, schubste sein Gegenüber und flüchtete zu Fuß in Richtung Sophiastraße. Der Ladendieb war etwa 25 bis 30 Jahre alt und mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Er trug dunkle Schuhe und hatte kurze dunkelblonde Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell