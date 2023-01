Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Sonntag dreimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag, 08.01.2023 um 16:57 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Kaiserstraße alarmiert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport eines Patienten zum bereitstehenden Fahrzeug. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützten die Maßnahmen mit sechs Personen und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden um 21:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder in einem Versorgungsschacht ausgelöst hatte. Ausgelöst hatte dieser aufgrund von Kondenswasser. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Firmenverantwortlichen übergeben und die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach guten eineinhalb Stunden beenden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 23:29 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte hier aber schnell Entwarnung gegeben werden, da ein böswillig eingeschlagener Druckknopfmelder vorgefunden werden konnte. Die Einsatzstelle wurde an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell