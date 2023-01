Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kerze sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn, Alt-Wetter sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg alarmiert. Am 05.01.2023 entdeckten Nachbarn gegen 23:00 Uhr Flammenschein an einem Dachfenster und riefen richtigerweise die Feuerwehr. Durch das erst eintreffende Löschfahrzeug, welches nach fünf Minuten vor Ort war, wurde direkt ein Löschangriff vor dem Gebäude aufgebaut, da auch der Einsatzleiter zunächst nur den Flammenschein wahrnehmen konnte. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich in das Treppenhaus, setzte einen Rauchschutzvorhang und öffnete dann gewaltsam die Wohnungstür. Der Mieter der Wohnung konnte schlafend vorgefunden werden. Nach dem Wecken teilte dieser mit, dass er lediglich eine Kerze mit einem höheren Docht im Küchenfenster stehen hatte. Der Trupp kontrollierte die Räumlichkeit und konnte die friedlich vor sich hin brennende Kerze bestätigen, von welcher keine Gefahr ausging. Die vor dem Gebäude vorsorglich in Anleiterbereitschaft gebrachte Drehleiter brauchte daraufhin nicht mehr tätig zu werden. Nach den Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle an den Mieter übergeben. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen sowie ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Alle eingesetzten Kräfte konnten dann nach einer guten Stunde ihre Betten aufsuchen.

