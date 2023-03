Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperveletzung und Beleidigung auf Skaterplatz

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein 10-jähriger Junge aus Übach-Palenberg hielt sich am Freitag (17. März), gegen 15 Uhr, gemeinsam mit einem 9-jährigen Freund auf dem Skaterplatz an der Blumenstraße auf. Als zwei ihnen unbekannte Jugendliche auftauchten, forderten diese die Kinder auf, den Skaterplatz zu verlassen. Einer der Jugendlichen schlug dem 9-Jährigen gegen den Helm, als die Kinder sich entfernten. Zudem wurden die beiden Jungen verbal beleidigt. Nachdem die Jugendlichen die Skaterbahn augenscheinlich wieder verlassen hatten, begaben sich die Kinder dorthin zurück. Einer der Jugendlichen kehrte daraufhin wieder zurück, schubste den 10-Jährigen zu Boden und schlug ihm mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Junge schlug zurück und traf den Täter im Bauchbereich. Daraufhin schlug dieser mit der Faust gegeben das Gesicht des Kindes. Die beiden Jungen flüchteten daraufhin nach Hause und verständigten ihre Eltern über den Vorfall. Diese erstatteten Anzeige gegen die unbekannten Täter. Einer von ihnen wurde "Lukas" genannt, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Er war etwa 14 bis 16 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und hatte braune Haare, trug eine Zahnspange und hatte Pickel im Gesicht. Der zweite Täter, der die Kinder beleidigte, war ebenfalls schwarz gekleidet, hatte braune Haare mit Mittelscheitel, war im gleichen Alter und von gleicher Größe. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat den Vorfall beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen. Zudem ist es möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell