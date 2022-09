Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekanntes Fahrzeug streift geparkten Mercedes-Benz - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.09.2022, zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Kronenstraße in Rheinfelden geparkten Mercedes-Benz gestreift. Die A-Klasse stand ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen in Höhe eines Blumengeschäftes. Beim Vorbeifahren wurde der Mercedes-Benz touchiert. Dabei ging dessen linker Außenspiegel zu Bruch, zudem wurde der Lack beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07623 7404-0).

