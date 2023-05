Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Sachbeschädigungen in Vechta und Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 29. April 2023, 15.30 Uhr bis Dienstag, 02. Mai 2023, 08.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der "Große Straße" die Schaufensterscheibe eines Friseursalons. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Nacht vom 29. April 2023 auf den 30. April 2023 kam es in Garrel zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Huntestraße wurden zwei Verkehrsschilder sowie ein Hinweisschild des OOWV beschädigt bzw. umgeknickt. Außerdem wurde bei der Sporthalle in der St. Johannes Straße, im hinteren Bereich, eine Holzbank abgerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04474/93942-0 entgegen.

