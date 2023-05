Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 30. April 2023, 17:00 Uhr bis 01. Mai 2023, 11:00 Uhr aus einer Gartenhütte in der Klapphakenstraße diverse, selbstgemachte Lebensmittel aus dem dortigen Kühlschrank. Der 61-jährige Geschädigte aus Lohne stellte dies am Vormittag des 01. Mai fest und meldete den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Von Sonntag, 30. April 2023, 22.00 Uhr bis Montag, 01. Mai 2023, 05.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses im Strohtmannsweg. Hier entwendeten sie ein, unter dem Carport, abgestelltes Pedelec des Herstellers Winora. Das Rad war mittels Rahmenschloss gesichert abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 29. April 2023, 12.00 Uhr bis Montag, 01. Mai 2023, 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter, vermutlich mit einem Fahrzeug, das elektrische Zufahrtstor einer Firma in Bakum, Bahnhofstraße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Schadensort, ohne den Schaden zu melden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter der Telefonnummer 04446/95971-0 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Von Sonntag, 30.04.2023, 17.30 Uhr bis Montag, 01. Mai 2023, 12.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Visbek auf das Grundstück eines Wohnhauses in Hagstedt. Hier entwendeten sie ein, unter dem Carport, abgestelltes Pedelec des Herstellers Victoria samt Ladegerät. Das Rad war mittels Bügel- und Faltschloss gesichert abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin

Die 26-jährige Motorradfahrerin aus Bohmte befuhr am 01. Mai 2023, gegen 12:40 Uhr die L 76/ in Fahrtrichtung Neuenkirchen-Vörden. An der Osnabrücker Straße beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Hierbei schien sie zu stark zu beschleunigen, kollidierte mit dem Bordstein und stieß in der Folge mit einer Hauswand zusammen. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 01. Mai 2023, um 13:18 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bahnhofstraße. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Osnabrück fuhr hinter diesem. Der Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, hierbei fuhr der 28-Jährige auf den Pkw des 22-Jährigen auf und es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Sonntag, 30. April 2023, 18.00 Uhr bis Montag, 01. Mai 2023, 03.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein abgestelltes Pedelec des Herstellers KTM, Macina Sport 11 CX5. Das Rad war mittels Rahmenschloss und Kettenschloss vor einem Saalbetrieb in der Hauptstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Am Montag, 01. Mai 2023, 12.44 Uhr wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Colnrade in Welpe schwer verletzt, als dieser einem 36-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta ausweichen wollte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch stürzte der 62-jährige Colnrader mit seinem Fahrrad und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. April 2023, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 17.00 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann aus Vechta seinen grauen VW Tiguan auf einen Parkplatz an der Klemensstraße. Als der 33-Jährige wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Dellen an der linken Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

