Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Räuberischer Diebstahl

Am Montag, dem 01. Mai 2023, kam es gegen 18:45 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Bundesstraße 401 i.H. Kampe zu einem räuberischen Diebstahl. Eine bislang unbekannte männliche Person griff nach der Tasche des 15-jährigen Jugendlichen. Dieser versuchte seine Tasche zu sichern, hierbei kam es zu einer Rangelei. Der unbekannte männliche Täter konnte mitsamt der Tasche fliehen. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter sei zunächst zu Fuß in Richtung Papenburg geflohen und sei dann von einem Pkw eingesammelt worden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Friesoythe unter 04491/9316-0.

Barßel - Brand eines Carports

Am Montag, 01.Mai 2023, gegen 14.29 Uhr, kam es in der Goethestraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Carport und eine angrenzende Hecke eines dortigen Zweifamilienhauses in Brand. Durch die Feuerwehr Barßel, die mit 6 Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert und der Brand gelöscht werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Barßel - Sachbeschädigung eines Gartenzauns

In der Zeit zwischen Sonntag, 30.April 2023, gegen 22.00 Uhr und Montag, 01.Mai 2023, um 10.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Gartenzaun eines Grundstückes an der Kolpingstraße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499/92220-0 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01.Mai 2023, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Straße Am Fuhrenkamp aus Lohe kommend in Richtung Harkebrügge. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in gleicher Richtung. Als er den Radfahrer überholen wollte, fuhr dieser so nah an dem Radfahrer vorbei, dass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste, um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499/92220-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell