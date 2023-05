Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 01.05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Heckenbrand durch Silvesterböller

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 17:39 Uhr, meldet ein Bürger einen Brand in der Bahnhofstraße in Dinklage. Es soll eine große Hecke in Brand stehen. Die Feuerwehr Dinklage kann den Heckenbrand löschen, bevor es zu einem Gebäudeschaden am angrenzenden Mehrparteienhaus kommt. Erste Ermittlungen ergeben, dass zwei Kinder, die im Nahbereich wohnen, mit Silversterfeuerwerk hantiert hatten. Hierdurch wurde die Hecke versehentlich in Brand gesteckt. Eine Anwohnerin wurde durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Damme - Diebstahl eines Linienbusses

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Damme, vom Parkplatz des Famila-Marktes, ein Linienbus entwendet. Die Täter schlugen die Scheibe des hinteren Zuganges ein. Durch die Täter wurde der Bus nach Holdorf zum Heidesee gelenkt (Ankunft gegen 06:25 Uhr). Auf dem Weg dorthin verursachten die Täter noch zwei Verkehrsunfälle im Bereich des Parkplatzes in Damme. Zwei der Täter konnten in Holdorf nach einem Fluchtversuch angehalten werden. Am Bus entstand Sachschaden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen in Damme und Holdorf geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Damme (05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 30.04.23, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz der Polizei an der Düper Straße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten versuchte ein 33-jähriger aus Bakum mit seinem PKW den Einsatzort zu verlassen, bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Bakumer deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 30.04.23, 20:15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Steinfeld mit seinem E-Scooter die Steinfelder Straße, obwohl für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell