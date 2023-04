POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Sonntag gegen 06:00 Uhr kam es in Cloppenburg an der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einem Wohnungsbrand. Der 37-jährige Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde durch das Piepen eines Rauchmelders in seiner Wohnung geweckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits dichter ...

mehr