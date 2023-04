Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 29.04.2023-30.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr kam es in Cloppenburg im Rathausweg in einer Shisha-Lounge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine 25-Jähriger aus Lindern eine Gesichtsverletzung erlitt. Die genauen Umstände der Tat konnten bislang nicht geklärt werden, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die Angaben zum Sachverhalt und dem oder den Verursachern machen können. Die Polizei Cloppenburg nimmt unter Telefon 04471/18600 Hinweise entgegen.

Garrel/Nikolausdorf - Diebstahl aus Opferstock

In der Zeit von Freitag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr brachen unbekannte Täter den Opferstock der Kirche in Nikolausdorf auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es in Essen auf der Hasestraße Höhe Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter Ford Focus durch einen unbekannten Verursacher vermutlich beim Ausparken beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Ford wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 zu melden.

Cloppenburg - Brand

Am Samstag wurde gegen 10:40 Uhr ein Schwelbrand bei einem Geflügelschlachthof in der Straße Telgen Sand in Cloppenburg/Bethen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Es war zu einem Kurzschluss an einer Maschine gekommen, sodass die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zeitnah abrücken konnten.

