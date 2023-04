Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des PK Friesoythe für dem Nordkreis vom 28./29.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand eines PKW Am Freitag, den 28. April 2023, gegen 11:00h, kam es in der Garreler Straße zum Brand eines PKW. Der PKW stand in einer Kfz-Halle, als dieser aus bislang unbekannten Gründen nach einem lauten Knall Feuer fing. Der Brandentdecker konnte den PKW noch rechtzeitig mit einem Gabelstapler aus der Kfz-Halle auf offenes, gepflastertes Gelände abstellen, ehe dieser schließlich in Vollbrand gerät. Die Halle wurde nicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bösel, die mit 3 Löschfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

