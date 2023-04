Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 28/29.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 28.04.2023, kam es in der Straße Falkenweg 4 in 49377 Vechta, auf dem Parkplatz des REWE-Markts, zwischen 17:17 - 17:37 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den parkenden PKW der Geschädigten. An dem parkenden PKW entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta 04441/9430 zu melden.

Holdorf- Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Am 28.04.2023, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Straße Krusenkamp in Holdorf zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentür ins Wohnhaus. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme oder in Holdorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell