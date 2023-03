Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch - Mehrere Werkzeuge gestohlen

Wipperfürth (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Kriminelle in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der "Alte-Kölner-Straße" in Wipperfürth eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag (30. März), 9 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster zur Garage auf. Auch an der Garagentür stellte die Polizei mehrere Hebelmarken fest. In der Garage hatten sie es auf Werkzeuge abgesehen. Sie stahlen eine Motorsäge der Marke Stihl mit Verlängerung, eine Heckenschere der Marke Stihl mit Verlängerung sowie einen Akkubohrer und eine Flex.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

