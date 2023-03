Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme nach Einbruch in Vereinsheim

Bergneustadt (ots)

In der Nacht des 30.03.2023 (Donnerstag) konnte gegen 03:25 Uhr ein 42-Jähriger nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Wiedenest durch Polizeibeamte festgenommen werden. Gegen 03:15 Uhr löste der Einbrecher einen Alarm im Vereinsheim an der Kreuzstraße aus, woraufhin ein Berechtigter die Polizei kontaktierte. Der 42-Jährige versteckte sich in einem Straßengraben vor den eintreffenden Beamten. Bei dem Versuch wegzulaufen, konnte er von den Polizeibeamten festgehalten werden. Er trug einen Rucksack bei sich, in welchem Tatbeute und Einbruchwerkzeug sichergestellt werden konnte. Der 42-Jährige ist aktuell ohne festen Wohnsitz, weshalb er zur Sicherung des Strafverfahrens vorläufig festgenommen wurde. Der 42-Jährige wird im Laufe des Tages (30.03.2023) einem Richter zwecks Haftprüfung vorgeführt.

