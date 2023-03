Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Subaru flüchtet von Unfallstelle

Radevormwald (ots)

Am Dienstag (28. März) ist ein Subaru beim Rangieren in der Kohlstraße gegen eine Hauswand gefahren und anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall, der sich in der Zeit zwischen 08.00 und 14.40 Uhr ereignet hat, ist die Fassade eines Hauses leicht beschädigt worden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle blieben Teile der hinteren Beleuchtungseinheit zurück, die zu einem Subaru des Modells XV oder Impreza gehören.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen

