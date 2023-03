Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vermisster 82jähriger tot aufgefunden

Mandel / Gemarkung Traisen (ots)

Seit Samstag, den 13.11.2022, wurde ein 82jähriger Mann aus Mandel vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste wurde durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Freitag, den 03.03.2023, tot in der Gemarkung Traisen aufgefunden. Die anschließenden Ermittlungen und die am heutigen Tag durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung ergaben, dass der 82 jährige Opfer eines Unglücksfalls geworden ist. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

