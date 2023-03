POL-PDKH: vermeintliche Explosionen im Bereich der Innenstadt

Bad Kreuznach (ots) - Am Samstag den 04. März 2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Raub im Bereich des Europaplatzes in Bad Kreuznach. Der 32-jährige Geschädigte befand sich nach der Fußball-Bundesligabegegnung 1. FSV Mainz05 - TSG Hoffenheim fußläufig am Bahnhof in Bad Kreuznach, als er im Bereich des Taxistandes von hinten angegriffen wurde. Die bislang unbekannten Täter stießen den Geschädigten zu Boden, ...

