Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub eines Fanschals am Europaplatz - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag den 04. März 2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Raub im Bereich des Europaplatzes in Bad Kreuznach. Der 32-jährige Geschädigte befand sich nach der Fußball-Bundesligabegegnung 1. FSV Mainz05 - TSG Hoffenheim fußläufig am Bahnhof in Bad Kreuznach, als er im Bereich des Taxistandes von hinten angegriffen wurde. Die bislang unbekannten Täter stießen den Geschädigten zu Boden, traten mehrfach gegen dessen Kopf und entrissen ihm seinen mitgeführten Mainz05-Fanschal. Im Anschluss flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige wurde im Nachgang aufgrund seiner Verletzungen in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-110.

